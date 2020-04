सिडनी। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट समेत तमाम खेलों की गतिविधियां इस समय बंद पड़ी हुई हैं। इसके चलते वर्तमान और पूर्व क्रिकेटर सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर Brad Hogg तो पिछले कुछ दिनों से फैंस के साथ बहुत ज्यादा बिजी हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ फील्डर कौन, इस सवाल के जवाब में Brad Hogg ने Ravindra Jadeja को चुना।

Brad Hogg पिछले कुछ दिनों से #hoggytime के जरिए ट्विटर पर फैंस के सवालों के जवाब दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सुरेश रैना, विराट कोहली, युवराज सिंह और Ravindra Jadeja में से सर्वश्रेष्ठ फील्डर कौन हैं तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह दिया। उन्होंने लिखा, 'वैसे तो ये चारों ही शानदार फील्डर हैं और मैं इन्हें सर्कल के अंदर रखकर बॉलिंग करना पसंद करूंगा लेकिन यदि एक चुनना हो तो मैं रवींद्र जडेजा को पसंद करूंगा।'

All four are brilliant, would love to bowl having them all in the inner ring, but Jadeja for me. #hoggytime https://t.co/z6pvFoIA2d

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) April 13, 2020