Chetan Sharma On Virat Kohli: शुक्रवार को जहां BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया, वहीं एक पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी। टीम का एलान करने के बाद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने विराट कोहली मामले पर चुप्पी तोड़ी। चेतन शर्मा ने कहा, "विराट कोहली ने हमें 2021 टी20 विश्व कप से पहले कप्तानी छोड़ने के बारे में बताया था। हम सभी ने उनसे इस फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया था। उस समय टीम एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रही थी, इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया था कि सीमित ओवर की क्रिकेट में एक ही कप्तान होगा।"

Virat Kohli's decision to quit captaincy before T20 WC was a surprise for everybody. Everyone present in the meeting told him to reconsider his decision for the sake of Indian cricket. He's an asset to us. I hope this matter & controversy ends now: Chetan Sharma, BCCI

चेतन शर्मा ने आगे कहा कि विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी लेने का फैसला सेलेक्टर्स ने किया था और विराट कोहली से इस बारे में अच्छे से बात की गई थी। उन्होंने कहा, "विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने के बारे में टेस्ट टीम के चयन से 90 मिनट पहले बताया था। मैंने खुद उन्हें फोन किया था। मेरी विराट कोहली से अच्छे से बात हुई थी।"

No one asked Virat Kohli to quit T20 captaincy. As soon as Selection Committee's meeting on white-ball captaincy got over, I informed him. We had a good chat & he agreed. We didn't want to involve him in the meeting: Chetan Sharma, Chairman of BCCI's Senior Selection Committee

— ANI (@ANI) December 31, 2021