नई दिल्ली। Henry Nicholls donates World Cup Final Shirt: न्यूजीलैंड के ओपनर Henry Nicholls ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। Henry Nicholls ने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहनी अपनी जर्सी UNICEF को डोनेट करने का फैसला किया है जिससे एकत्रित फंड इस महामारी के खिलाफ उपयोग में लाया जाएगा।

न्यूजीलैंड को पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप फाइनल में मेजबान इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने यह बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबला बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर जीतते हुए पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके पूर्व फाइनल मुकाबला टाई रहा था और सुपर ओवर में भी दोनों टीमों का स्कोर समान रहा था।

NZ Cricketer @HenryNicholls27 🏏has offered up one of his prized 2019 Cricket World Cup jerseys, signed by the whole team! One lucky donor who has supported our #FoodForKiwiFamilies appeal will receive it. You’ve got to be in it, to win it so donate now! https://t.co/MeMYwTjf0O pic.twitter.com/r0sz5ijDJx

— UNICEF New Zealand (@UNICEFNZ) April 30, 2020