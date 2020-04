मुंबई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यह खबर सामने आई कि पूर्व कप्तान और लिटिल मास्टर Sunil Gavaskar ने भी इस नेक काम के लिए 59 लाख रुपए डोनेट किए हैं। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर Amol Majumdar ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। इसके बाद Sunil Gavaskar के बेटे Rohan Gavaskar ने खुलासा किया कि उनके पिता ने डोनेट करने के लिए इतनी राशि का चयन क्यों किया।

अमोल मजुमदार ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि Covid-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में Sunil Gavaskar ने 59 लाख रुपए दान दिए हैं। उन्होंने 35 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में और 24 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के राहत कोष में प्रदान किए। इसके बाद सुनील गावस्कर के बेटे Rohan Gavaskar ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह डोनेशन पिछले सप्ताह दिया गया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता ने डोनेशन के लिए 59 लाख रुपए की रकम को क्यों चुना। रोहन गावस्कर ने कहा कि पिता सुनील गावस्कर ने भारत की तरफ से खेलते हुए 35 शतक और मुंबई की तरफ से 24 शतक लगाए थे। इसके चलते उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 35 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष में 24 लाख रुपए प्रदान किए।

🙏🏼- this was done last week . 35 because he scored 35 hundreds for India and 24 because he scored 24 for Mumbai . Prayers for everyone’s good health and that we are all safe and sound . 🙏🏼🙏🏼

— Rohan Gavaskar (@rohangava9) April 7, 2020