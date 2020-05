पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर Shahid Afridi ने बांग्लादेशी विकेटकीपर Mushfiqur Rahim के ऐतिहासिक बल्ले को चैरिटी नीलामी में 20 हजार डॉलर (17 लाख रुपए) में खरीदा। Mushfiqur Rahim ने यह बल्ला Covid-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए नीलामी के लिए रखा था। उन्होंने इसी बल्ले से साल 2013 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था।

Shahid Afridi ने अपने फाउंडेशन के लिए इस बल्ले को खरीदा। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार मुश्फिकुर रहीम ने कहा, 'शाहिद अफरीदी ने अपने फाउंडेशन के लिए मेरे इस बल्ले को खरीदा है। मैं खुद को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि उनके जैसा व्यक्ति हमारे इस अच्छे काम से जुड़ रहा है।'

This bat is very precious to me as I got my maiden double hundred in Test.Lots of memory is attached with it but decided to auction it for the welfare for my country men who are COVID-19 victims.Please come forward and let me help them. Stay tuned for further information-MR15 pic.twitter.com/b5RkHF6qlU

— Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) April 19, 2020