वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान Darren Sammy ने कुछ दिनों पहले यह आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान उन्हें भी रंगभेदी कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते वक्त उन्हें और श्रीलंका के थिसारा परेरा को कालू कहकर बुलाया जाता था। Darren Sammy ने यू-टर्न लेते हुए कहा कि वे समझ गए हैं कि खिलाड़ी उनके लिए प्यार से उस शब्द का इस्तेमाल करते थे। Darren Sammy ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने साल 2014 में VVS Laxman को किए ट्वीट में खुद के लिए 'कालू' शब्द का उपयोग क्यों किया था।

कैरेबियाई खिलाड़ी Darren Sammy ने यह कहकर माहौल गरमा दिया था कि उन्हें और थिसारा परेरा को कालू कहकर बुलाया जाता था। उन्हें इसका वास्तविक अर्थ बाद में मालूम पड़ा और उनके खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। डैरेन सैमी ने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया था लेकिन ईशांत शर्मा ने उस दौरान के एक ट्वीट में डैरेन सै मी के लिए 'कालू' शब्द का प्रयोग किया था।

I’m please to say that I’ve had a really interesting conversation with one of the guys and we are looking at ways to educate rather than focusing on the negatives. My brother reassured me that he operated from a place of love 💕 and I believe him. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

— Daren Sammy (@darensammy88) June 11, 2020