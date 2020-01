केपटाउन। Eng vs SA 2nd Test: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 218 रन बना लिए। डॉमिनिक सिबली 85 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड ने डॉम बेस का विकेट दिन के खेल की अंतिम गेंद पर खोया। इसी के साथ इंग्लैंड की कुल बढ़त 264 रनों की हो गई है। इससे पहले इंग्लैंड के 269 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 223 रनों पर समाप्त हुई थी।

Stumps | ENG: 218-4

Day 3 comes to a close with a wicket for Nortje - his second of the day.

Tough day for the bowlers with the pitch offering very little assistance.

England close the day on 218-4 with a lead of 264 runs in their second innings.#ProteaFire #SAvENG pic.twitter.com/UbWY0xlRXF

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 5, 2020