लिंकन (एजेंसियां)। कॉलिन मुनरो की धमाकेदार पारी की मदद से न्यूजीलैंड इलेवन ने दूसरे टी20 अभ्यास मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। टीम की कप्तानी कर रहे मुनरो ने केवल 57 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेली। पहला टी20 प्रैक्टिस मैच इंग्लैंड ने जीता था।

Colin Munro's blitz powered New Zealand XI to an eight-wicket victory over England in the second warm-up game. pic.twitter.com/atKECjZTVl

न्यूजीलैंड के दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम के लिए शुरुआत ठीक नहीं हुई है। टी20 सीरीज से पहले हुए अभ्यास मैच में इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए जेम्स विन्स के 48 और जो डेनली की नाबाद 39 रनों की पारियों की मदद से 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके अलावा लुई ग्रेगरी ने नाबाद 29 और सैम बिलिंग्स ने 27 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए अनुराग वर्मा ने 46 रन देकर 3 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड के सामने कठिन लक्ष्य जरुर था लेकिन कॉलिन मुनरो ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि इंग्लैंड को इतना विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भी बड़ी हार मिली। मुनरो ने पारी की शुरुआत करते हुए शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली। मुनरो ने केवल 57 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके लगाए यानि उन्होंने अपने 78 रन केवल 16 गेंदों में बनाए। मुनरो के इस नाबाद शतक की मदद से न्यूजीलैंड इलेवन ने 18.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मुनरो के अलावा अनारू किचन ने नाबाद 48 रन बनाए। मुनरो ने किचन के साथ तीसरे विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की।

The Colin Munro Show comes to Lincoln! An 8 wicket win for the NZ XI in the 2nd T20 warm-up with @englandcricket at Bert Sutcliffe Oval. @manuz05 with with 107* off 57 balls and a 138 run partnership with Anaru Kitchen (48*). VIDEO scorecard | https://t.co/1GxetHOEpK #NZXIvENG pic.twitter.com/Bj407vI1nF

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 29, 2019