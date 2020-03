COVID-19 Pandemic: करोड़ों के मालिक MS Dhoni ने दिया 1 लाख रुपए का दान, सोशल मीडिया में हो रहे ट्रोल

Fans Blasts MS Dhoni For Donating Rs 1 Lakh: कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। COVID-19 महामारी की वजह से भारत में लोग घरों में बने रहने को मजबूर हैं। ऐसे में लाखों करोड़ों दिहाडी मजदूरों ने अपना रोजगार खो दिया है। इन लोगों की मदद करने वालों में भारतीय क्रिकेटर MS Dhoni भी शामिल हो गए हैं। MS Dhoni ने पुणे की एक संस्था को 1 लाख रुपए की मदद की, लेकिन करोड़ों की संपत्ति के मालिक MS Dhoni द्वारा मात्र 1 लाख रुपए की मदद करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाने लगा।

भारत में COVID-19 महामारी से महाराष्ट्र में 120 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। MS Dhoni ने पुणे की एक संस्था को 1 लाख रुपए दान किया, यह संस्था पुणे के दिहाड़ी मजदूरों को खाना प्रदान कर रही हैं। इस संस्था ने साढ़े 12 लाख रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था और वे 12 लाख रुपए एकत्रित कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए की मदद महेंद्रसिंह धोनी ने की हैं।

I am a dhoni tard but if he has donated 1 lakh only . I am the first one to be very sad about this. https://t.co/nFkqennP8A — msdian 2511 (@swapnilbajpai82) March 27, 2020

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोरोना वायरस के कहर के बीच 50 लाख रुपए का चावल जरूरतमंदों को प्रदान करने की घोषणा की है। इसी तरह वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने इस मामले में 10 लाख रुपए की मदद की है। करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक महेंद्रसिंह धोनी ने जब 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की तो उन्हें ट्रोल किया जाने लगा।

And where are our Bollywood heroes.They earn 100cr per movies salman akshay sharukh aamir ranveer ajay devgn.And our cricket fraternity whom we laud so much. How much have they donated? Virat kohli India's most richest sportsman donated 0 million and his net worth is 1000 cr. — Thebeeinghuman (@thebeeinghuman) March 27, 2020

एक फैन ने लिखा, 'धोनी की कुल संपत्ति 800 करोड़ की है लेकिन उन्होंने मात्र 1 लाख रुपए का दान दिया है। ऐसा कहते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा धन आता है, आप उतने ही कंजूस होते जाते हो। दक्षिण भारतीय हीरोज को सेल्यूट।' एक फैन ने लिखा, 'मैं महेंद्रसिंह धोनी का फैन हूं लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए का दान दिया इस बात से मैं भी दुखी हूं।'

Dhoni Donates to Help 100 Poor Families During COVID-19 Lockdown. Net worth - 800 crore💰💰 Donation - 1 lakh This is meant to support 100 families for 14 days. 🤔 100 x 14 x 3 meals = 4200 meals. 1,00,000 / 4200 = 23 bucks per meal. 😱😱 Well done MSD. 👍👍 — Knotty Commander (@KnottyCommander) March 27, 2020

एक फैन ने लिखा, धोनी ने COVID-19 लॉकडाउन में 100 परिवारों की 14 दिनों तक मदद के लिए 1 लाख रुपए दिया। इस तरह उन्होंने एक खाने के लिए 23 रुपए प्रदान किए। एक फैन ने लिखा कि 12वीं क्लास के एक छात्र ने 2.5 लाख रुपए की मदद की जबकि भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक धोनी ने मात्र 1 लाख रुपए दिए।

This was the appeal and the richest guy donated Rupees 1 lakh Mr Dhoni - you’re worth 800 Crore I hope you’re contributing incognito as well 🤦🏽‍♂️ https://t.co/vLlpi4Bg0d — Sangfroid (@figaar_) March 26, 2020

Posted By: