Natasa Stankovic से सगाई को लेकर Hardik Pandya को किया गया ट्रोल, फैंस ने किया बचाव

मुंबई। Fans defend Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने नए साल के मौके पर एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविच से सगाई की। हार्दिक ने जैसे ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ रंगभेदी कमेंट्स किए। इस युवा ऑलराउंडर को इस तरह ट्रोल होते देख कई यूजर्स और फैंस उनके बचाव में उतरे और उन्होंने इस तरह के कमेंट्स की निंदा की।

हार्दिक ने दुबई में एक लग्जरी याट पर मॉडल और एक्ट्रेस नताशा को प्रपोज किया था। इस दौरान उनके परिजन और चुनिंदा करीबी दोस्त मौजूद थे। हार्दिक ने नताशा के साथ फोटो शेयर कर सगाई की जानकारी दी तो नताशा ने इस वाकये का वीडियो शेयर किया था। इसके बाद टीम इंडिया के क्रिकेटरों और बॉलीवुड की हस्तियों ने हार्दिक और नताशा को सगाई की बधाईयां दी। बधाई देने वालों में कप्तान विराट कोहली समेत टीम के सभी खिलाड़ी शामिल थे।

#HardikPandya From "Dj Wala Babu" to "coffee Wala Babu" her journey was awesome 🤣 pic.twitter.com/WOtdNjGoLu — Sahil Bhalerao 🇮🇳 (@Tera_saa) January 1, 2020

हार्दिक और नताशा के फोटोज सामने आते ही कुछ फैंस ने उनके बारे में रंगभेदी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उन पर मीम्स भी बनाए गए। एक यूजर ने दोनों के फोटो लगाते हुए लिखा, 'डीजे वाले बाबू से लेकर कॉफी वाला बाबू', उसका सफर शानदार रहा है। एक फैन ने लिखा, 'डीजे वाले बाबू से मिले कॉफी वाले बाबू।'

So many Indians reeking of racism.A talented,self made & A grade Indian cricketer is being trolled because he is engaged to a fair skin.I mean wtf is wrong with you guys.. What has the girl from Siberia achieved that makes him lesser than her other than the fact that she is fair? — Maya (@Sharanyashettyy) January 2, 2020

उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध गाने 'डीजे वाले बाबू मेरा गाना...' में नताशा नजर आई थी, जबकि पिछले साल 'कॉफी विद करण' शो में महिलाओं के बारे में अपने आपत्तिजनक कमेंट्स के लिए हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने कुछ समय के लिए बैन भी किया था। करण जौहर के इस शो में हार्दिक के साथ केएल राहुल भी मौजूद थे। उन्हें भी बैन किया गया था। कुछ फैंस ने इन दोनों के रंग को लेकर भी कमेंट्स किए थे।

हार्दिक और नताशा पर हो रहे इस तरह रंगभेदी कमेंट्स के बाद कई फैंस और यूजर्स उनके पक्ष में उतरे। एक यूजर ने लिखा, मैं हार्दिक पांड्या का फैन नहीं हूं, लेकिन किसी भी शख्स की सगाई के पोस्ट पर इस तरह के अपमानजनक और रंगभेदी कमेंट्स करना ठीक नहीं है। हम साल 2020 में है और भारतीय लोग कब व्यक्ति के रंग को लेकर कमेंट करना बंद करेंगे।

For those who were trolling pandya. Hardik pandya is a big achiever ...came from a very humble background , travelled in trucks to play cricket , ate maggie to survive and now he is India's best all rounder , ambani family's blue eyed boy. Now tell me what his wife has done ? pic.twitter.com/Gg93JDQI9G — R E B E L (@GadhviLaxman) January 2, 2020

एक यूजर ने लिखा, 'एक प्रतिभाशाली, अपनी मेहनत के बल पर बने और ए ग्रेड क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसने गोरी चमड़ी वाली लड़की से सगाई की है। यदि वह लड़की गोरी है तो इसमें उसकी क्या गलती है। आप लोगों को यह बात कम समझ में आएगी।' एक यूजर ने लिखा, 'हार्दिक पांड्या को ट्रोल भी वो लोग कर रहे हैं जो खुद की DP भी लगाने की हिम्मत नहीं रखते हैं।' एक यूजर ने लिखा, 'हार्दिक पांड्या ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और क्रिकेट मैच खेलने के लिए उन्होंने ट्रक में भी सफर किया है। वे इन परिस्थितियों से निकलकर देश के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बने हैं। अब इसमें उनकी होने वाली पत्नी की क्या गलती हैं।'

Posted By: Kiran Waikar