IND vs SL, Test Match: विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। BCCI ने मोहाली टेस्ट के लिए दर्शकों की मौजदूगी की इजाजत दे दी है। इससे पहले कोरोना संक्रमण और चुनावोंकी वजह से स्टेडियम में दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन ये विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच है और उनके प्रशंसकों का भारी दबाव था कि उन्हें इस ऐतिहासिक मैच को देखने का मौका मिलना चाहिए। वैसे भी इससे पहले धर्मशाला में हुए दोनों टी20 मैचों में दर्शकों को आने की इजाजत थी। इसे देखते हुए BCCI ने कहा कि वो दर्शकों की मौजूदगी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। राज्य सरकार के इससे जुड़े जो भी दिशा-निर्देश होंगे, बोर्ड उसका पालन करेगी। यानी अब स्टेडियम में 50 फीसदी क्षमता तक दर्शकों को आने की इजाजत होगी।

Virat Kohli's 100th test match will have no restrictions. BCCI asks the state associations to open up on the basis of govt directives. It is as per the government norms: BCCI chief Sourav Ganguly to ANI

