Brendan Taylor Banned: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर (Brendan Taylor) पर साढ़े तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रैंडन किसी प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल नहीं पाएंगे। खिलाड़ी ने आईसीसी एंटी करप्शन कोड (ICC Anti Corruption Code) के चार आरोपों के साथ एंटी-डोपिंग कोड (Anti-Doping Code) से जुड़े आरोप को स्वीकार किया है। क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि डोपिंग के लिए टेलर पर एक माह का अधिकतम बैन लगेगा। यह तीन सालों के निलंबन के साथ चलेगा।

ब्रेंडन टेलर का क्रिकेट करियर

ब्रेंडन टेलर ने 34 टेस्ट में 6 शतक/12 अर्धशतक, 202 वनडे में 11 सेंचुरी/39 हाफ सेंचुरी और 45 टी20 मुकाबलों में 6 अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। आईसीसी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि टेलर न केवल प्रस्ताव का खुलासा करने में असफल रहे। उन्होंने भ्रष्टाचारियों से गिफ्ट और रकम लेने की बात स्वीकारी है। एक अन्य आरोप में ब्रेंडन भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के मिलने प्रस्ताव का खुलासा करने में फेल रहे थे।

एसीयू जांच में बाधा डालने का आरोप

ब्रेंडन टेलर पर एसीयू जांच में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। इसमें डॉक्यूमेंट को छुपाना और सबूत के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है। आईसीसी ने कहा कि ब्रेंडन ने आरोपों और सजा को स्वीकार कर लिया है। क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'डोपिंग का आरोप 8 सितंबर 2021 को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड के मैच के दौरान टेस्ट के बाद लगाया गया।' आईसीसी के एंटी डोपिंग कोड के तहत पूर्व कप्तान पॉजिटिव पाए गए थे।

Former Zimbabwe captain Brendan Taylor has been banned from all cricket for three and a half years after he accepted breaching four charges of the ICC Anti-Corruption Code and, separately, one charge of the ICC Anti-Doping Code: ICC

