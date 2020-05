Coronavirus lockdown की वजह से भारतीय क्रिकेटर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के जरिए फैंस से संपर्क बनाए हुए हैं। कुछ क्रिकेटर तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। Hardik Pandya समय-समय पर अपने फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते आ रहे हैं। Hardik Pandya अपने घरेलू क्रिकेट के दिनों को याद कर इमोशनल हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर घरेलू क्रिकेट के पहले साल का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है।

Hardik Pandya इस वीडियो में बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था और इसकी वजह से उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला था। हार्दिक ने यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'आज घरेलू क्रिकेट में अपने पहले साल के बारे में सोच रहा हूं। इनमें से कुछ यादें जीवन भर मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। इनकी वजह से मैं आईपीएल और फिर देश के लिए खेल पाया। इस खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।'

Thinking about my first year in domestic cricket today.. some of those memories will stick with me for a lifetime and helped to set up a platform for me to play in the IPL and eventually for my country 🇮🇳 Thankful for everything that the sport has given me ☺️ pic.twitter.com/xTe0jOp39K

— hardik pandya (@hardikpandya7) May 22, 2020