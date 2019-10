नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बुधवार को इमोशनल ट्वीट कर अपने इंटरनेशनल वनडे डेब्यू मैच को याद किया। इस ट्वीट के साथ हार्दिक ने फोटो लगाया है जिसमें महान ऑलराउंडर कपिल देव उन्हें वनडे कैप प्रदान कर रहे हैं।

हार्दिक की पिछले दिनों लंदन में पीठ के निचले हिस्से की सफल सर्जरी हुई और वे इन दिनों मैदान से दूर रहकर आराम कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत की तरफ से अपने इंटरनेशनल वनडे डेब्यू मैच का फोटो पोस्ट किया। 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में हार्दिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल वनडे डेब्यू किया था और कपिल ने उन्हें डेब्यू मैच की कैप प्रदान की थी। हार्दिक ने इसका कैप्शन लिखा, तीन साल पहले आज ही के दिन इंटरनेशनल वनडे डेब्यू किया था। टीम इंडिया के साथ अभी तक की यात्रा शानदार रही है। हर बार जब मैं मैदान में उतरता हूं तो अपने उस सपने को याद करता हूं जो मैं बचपन से देखा करता था। बचपन से मेरा सपना था कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है और मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की कोई बात नहीं है।

Taking a moment to remember my ODI debut three years ago today ... what a memorable journey it's been so far with #TeamIndia. Every time I step onto the field, I realize a dream I had as a kid to play for my country.. there's no greater honour for me 🇮🇳❤ pic.twitter.com/myD4nwMLJL

