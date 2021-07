दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। गिब्स ने कहा है कि शाह ने उन्हें धमकी दी है। खिलाड़ी ने बताया कि बीसीसीआई (BCCI) सचिव ने कहा है कि अगर वे कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलेंगे, तो भारत में किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में आने नहीं दिया जाएगा। गिब्स ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ के जरिए मिली है।

हर्शल गिब्स ने ट्वीट कर लिखा है कि पाकिस्तान के साथ राजनीतिक एजेंडे को समीकरण में लाने और मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ऐसा कर रहा है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे धमकी देते हुए कहा है कि वे मुझे क्रिकेट के जुड़े किसी भी काम के लिए भारत में आने नहीं देंगे। यह रवैया बेहद गलत है।

Completely unnecessary of the @BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the @kpl_20 . Also threatening me saying they won’t allow me entry into India for any cricket related work. Ludicrous 🙄

हर्शल गिब्स के अलावा पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी राशित लतीफ ने भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई कई क्रिरेट बोर्ड को धमकियां दे रहा है। अगर उनके पूर्व खिलाड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग में भाग लेंगे। तो उन्हें क्रिकेट से किसी भी काम के लिए भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें इस लीग की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है। इसका फाइनल मैच 17 अगस्त को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए खेलेंगी।

The @BCCI warning cricket boards that if there former players took part in Kashmir Premier League, they won’t be allowed entry in India or allowed to work in Indian cricket at any level or in any capacity.

Gibbs, Dilshan, @MontyPanesar & several others have been selected in KPL.

— Rashid (@iRashidLatif68) July 30, 2021