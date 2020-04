मुंबई। Sachin Tendulkar आज 47 साल के हो गए और उनके जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। भारतीय कप्तान Virat Kohli ने कहा कि क्रिकेट के प्रति Sachin Tendulkar के जुनून की वजह से कई लोग प्रेरित हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मास्टर ब्लास्टर Sachin Tendulkar को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी।

कोरोना वायरस की वजह से देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस के वॉरियर्स के सम्मान में सचिन तेंडुलकर ने इस साल जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करने का फैसला किया है।

Happy birthday to the man whose passion for the game of cricket has inspired many. Wishing you an amazing year ahead paaji. 😊🎂 @sachin_rt pic.twitter.com/Mj7tE9evHg

विराट कोहली ने दुनियाभर में लाखों-करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए सचिन तेंडुलकर का शुक्रिया अदा किया। विराट ने सचिन तेंडुलकर के साथ अपना फोटो लगाते हुए ट्वीट किया, 'क्रिकेट के प्रति जुनून की वजह से कई लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका अगला साल शानदार हो पाजी।'

As the Master Blaster @sachin_rt turns 47, we relive one of his glorious knocks against England in 2008.

He dedicated this ton - 41st in Test cricket, to the victims of 26/11 Mumbai terror attack.

Here's wishing the legend a very happy birthday 🍰 🎁 🎂 #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/dgBdlbCtU7

— BCCI (@BCCI) April 23, 2020