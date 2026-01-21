IND vs NZ: ऐसा पांचवी बार हुआ कुल 26 सालों में... जब टीम इंडिया के लिए 'काल' बनी न्यूजीलैंड

स्पोर्ट्स डेस्क। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत को उसके अपने ही घर में वनडे सीरीज हराना कोई मामूली बात नहीं है, और यह कीवी टीम की भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज जीत है। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ा हो। आईसीसी टूर्नामेंट्स से लेकर द्विपक्षीय सीरीज तक, न्यूजीलैंड अक्सर टीम इंडिया के लिए 'सबसे बड़ा रोड़ा' साबित हुआ है।
साल 2000 के आईसीसी नॉकआउट (अब चैंपियंस ट्रॉफी) फाइनल में भारत की जीत तय मानी जा रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 264 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। लेकिन क्रिस क्रेर्न्स के नाबाद शतक (102*) ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड ने 2 गेंद शेष रहते खिताब अपने नाम किया और भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसे फैंस आज भी नहीं भूले हैं।
इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली की सेना विश्व विजेता बनने की सबसे बड़ी दावेदार थी। पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाने के बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड सामने आई। 240 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत लड़खड़ा गया। जब एमएस धोनी क्रीज पर थे, तब जीत की उम्मीद जागी थी, लेकिन मार्टिन गुप्टिल के एक डायरेक्ट थ्रो ने धोनी को रन आउट कर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें तोड़ दीं। भारत यह मैच 18 रनों से हार गया था।
आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में भारत का मुकाबला फिर न्यूजीलैंड से हुआ। साउथैम्प्टन के मैदान पर केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम ने अनुशासित खेल दिखाते हुए भारत को मात दी। भारत के पास पहला टेस्ट विश्व चैंपियन बनने का मौका था, जिसे कीवी टीम ने छीन लिया।
भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हराना दुनिया की सबसे कठिन चुनौती मानी जाती है। लेकिन 2024 में न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो बड़ी-बड़ी टीमें नहीं कर पाईं। कीवी टीम ने 3-0 से सीरीज जीतकर भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। यह भारत की अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज हार थी, जिसने WTC 2025 की राह को भी मुश्किल बना दिया था।
ताजा जख्म 2026 की इस वनडे सीरीज का है। वडोदरा में पहला मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से सीरीज कब्जा लेगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले दोनों मैच जीते और भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज फतह कर नया इतिहास लिख दिया।
