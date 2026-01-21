IND vs NZ: ऐसा पांचवी बार हुआ कुल 26 सालों में... जब टीम इंडिया के लिए 'काल' बनी न्यूजीलैंड

स्पोर्ट्स डेस्क। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत को उसके अपने ही घर में वनडे सीरीज हराना कोई मामूली बात नहीं है, और यह कीवी टीम की भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज जीत है। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ा हो। आईसीसी टूर्नामेंट्स से लेकर द्विपक्षीय सीरीज तक, न्यूजीलैंड अक्सर टीम इंडिया के लिए 'सबसे बड़ा रोड़ा' साबित हुआ है।

1. आईसीसी नॉकआउट 2000: हाथ से छीनी ट्रॉफी साल 2000 के आईसीसी नॉकआउट (अब चैंपियंस ट्रॉफी) फाइनल में भारत की जीत तय मानी जा रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 264 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। लेकिन क्रिस क्रेर्न्स के नाबाद शतक (102*) ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड ने 2 गेंद शेष रहते खिताब अपने नाम किया और भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसे फैंस आज भी नहीं भूले हैं।