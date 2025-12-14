IND vs SA 3rd T20: बराबरी पर सीरीज, धर्मशाला में आज खेला जाएगा मुकाबला, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दो मुकाबलों के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। कटक में खेले गए पहले टी20 में भारतीय टीम ने 101 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मैच में मुल्लांपुर में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 51 रन से शिकस्त दी।

अब दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। भारत जहां सीरीज में दोबारा बढ़त हासिल करना चाहेगा, वहीं साउथ अफ्रीका जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। ऐसे में तीसरा टी20 मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है।

IND vs SA तीसरा टी20: कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला

मैच की तारीख: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला रविवार, 14 दिसंबर को खेला जाएगा।

मैच स्थल: यह मैच धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में आयोजित होगा।

समय: मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा।

लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी प्रसारण: फैंस भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।

भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की गजब बेइज्‍जती... T20 World Cup के पोस्टर से पाक कप्तान गायब, ICC से PCB ने जताया कड़ा ऐतराज

दक्षिण अफ्रीका टीम

एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।