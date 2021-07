IND vs SL 1st ODI: भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। धवन को 142 मैचों के बाद कप्तानी करने का मौका मिला है। भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बचे यह मैच शुरू होगा। भारत अपनी बी टीम के साथ यह सीरीज खेल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के सभी बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर हैं, जहां उन्हें 5 टेस्ट मैच खेलने हैं।

भारतीय टीम में 10 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल

BCCI ने जिन 20 खिलाड़ियों की टीम श्रीलंका भेजी है उसमें 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है। इन युवा खिलाड़ियों के पास मुख्य टीम में दावेदारी पेश करने का अच्छा मौका है। इनमें से अधिकतर खिलाड़ी IPL में अच्छी फॉर्म में थे और इसी वजह से उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है। भारत के लिए कप्तान शिखर के साथ पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ किया है कि हर खिलाड़ी को मौका मिलना संभव नहीं है।

दसून सनाका होंगे श्रीलंका के कप्तान

ऑलराउंडर दसून सनाका को श्रीलंका की कप्तानी सौंपी गई है। कोरोना और चोट के चलते टीम के कई सीनियर खिलाड़ी बेंच पर हैं। ऐसे में श्रीलंका के लिए भारत की बी टीम को हराना भी आसान नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका की टीम का स्तर गिरा है। मलिंगा जैसे खिलाड़ियों के जाने के बाद अभी तक श्रीलंका की टीम स्थिर नहीं हो पाई है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों की अनुभव की कमी और घरेलू हालातों का फायदा उठाकर श्रीलंका भारत के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगा।

बल्लेबाजों को मदद करेगी पिच, पहले बैटिंग करना बेहतर

प्रेमदासा स्टेडियम में सभी टीमें टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं। यहां की पिच सपाट है, जहां जमकर रन बनते हैं। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाकर सामने वाली टीम को दबाव में लाया जा सकता है। यहां पहले बैटिंग करने वाली टीमों 80 फीसदी मुकाबले जीतती हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने पर जीत का प्रतिशत सिर्फ 20 ही है। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करके 300 से ज्यादा रन बनाएगी उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी।

When your subject in the background & foreground are all smiles 😉

Zen Mode 🔛

All calm before the series opener tomorrow 😃

Good night folks 😊#TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/nNBuc86cuW

— BCCI (@BCCI) July 17, 2021