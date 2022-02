India vs West Indies Series: भारतीय और वेस्टइंडीज सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है और इसके आयोजन पर ही खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सीनियर खिलाड़ी शिखर धवन के अलावा युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 फरवरी से वनडे सीरीज शुरू होनेवाली है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भारतीय टीम में कोरोना के मामलों की पुष्टि कर दी है। अरुण कुमार धूमल ने बताया कि कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने का जानकारी मिली है। बीसीसीआई (BCCI) मामले पर नजर रखे हुए है।

It has been brought to the notice that some players and some support staff have tested positive for #COVID19...BCCI is watching the situation: Arun Kumar Dhumal, BCCI Treasurer to ANI

