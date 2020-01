बेंगलुरु। India vs Aus 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में शिखर धवन फिर चोटिल हो गए। इस बार शिखर को कंधे में चोट लगी। उन्हें एक्स-रे के लिए ले जाया गया। फिलहाल वे इस मैच से बाहर हो गए हैं। वे इस मैच में आगे खेलेंगे या नहीं इसका फैसला कुछ देर बार किया जाएगा।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला बरकरार है। शिखर धवन को राजकोट में हुए दूसरे वनडे में पसलियों में चोट लगी थी, बावजूद इसके वे तीसरे वनडे में खेल रहे हैं। लेकिन इस मैच के दौरान भी शिखर को कंधे में चोट लगी और उन्हें बाहर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि शिखर को फिलहाल एक्स-रे के लिए ले जाया गया है। वे इस मुकाबले में आगे खेलेंगे या नहीं इसका फैसला उनके आने के बाद ही किया जाएगा।

Update: Shikhar Dhawan has gone for an X-Ray. A call on him being available for the game will be taken once he is back & assessed #TeamIndia #INDvAUS pic.twitter.com/94I4tlyxzc

— BCCI (@BCCI) January 19, 2020