राजकोट। India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में स्पिनर Kuldeep Yadav ने खास मुकाम हासिल किया। चाइनामैन गेंदबाज Kuldeep Yadav इस मैच में 'खास' शतक पूरा खिया। वे भारत की तरफ से वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। साथ ही स्पिनरों की ओवरऑल सूची में वे संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

Two wickets in one Kuldeep Yadav over of Alex Carey and Steve Smith and we are right back into the game.@imkuldeep18 has unlocked another milestone as he gets to his 100 ODI wickets 👏👏 pic.twitter.com/ZSTWbxJJUi

— BCCI (@BCCI) January 17, 2020