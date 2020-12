IND vs AUS A: बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने तीन दिवसीय अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहली पारी में 86 रनों की बढ़त लेने के बाद भारत ने दूसरे दिन समाचार लिखे जाने तक दूसरी पारी में 58 ओवरों में 3 विकेट पर 211 रन बना लिए थे। मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और हनुमा विहारी ने अर्द्धशतकीय पारियां खेली। इस तरह भारत ने कुल 297 रनों की बढ़त बना ली है जबकि उसके 7 विकेट शेष हैं।

अभ्यास मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा रहा और कुल 20 विकेट गिरे थे। भारत की पहली पारी के 194 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी 108 रनों पर ढेर हो गई थी। मेजबान टीम की तरफ से कप्तान एलेक्स कैरी ने सर्वाधिक 32 और मार्कस हैरिस ने 26 रन बनाए थे। भारत के लिए नवदीप सैनी ने 19 रनों पर 3 और मोहम्मद शमी ने 29 रनों पर 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट झटका।

मुकाबले के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी में पृथ्वी शॉ सिर्फ 3 रन बनाकर मार्क स्टीकेटी के शिकार बने।

𝟱𝟬! @Hanumavihari becomes the 3rd Indian batsman to hit a fifty in the 2nd innings against Australia A today. He has hit 7 boundaries so far.

