India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली दुर्भाग्यशाली ढंग से शून्य पर आउट हो गये। एजाज पटेल की गेंद बल्ले और पैड पर लगभग एक साथ लगी, और अंपायर ने एलबीडब्लू आउट दे दिया। विराह कोहली इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि गेंद पहले बल्ले में लगी है। ऐसे में मामला थर्ड अंपायर के पास गया। लेकिन थर्ड अंपायर ने भी पक्के सबूत नहींं मिलने की वजह से फील्ड अंपायर के फैसले पर ही मुहर लगा दी। लेकिन इस विवादित फैसले पर क्रिकेट फैन्स ने लेकर तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने सवाल उठाये। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कमेंट्री के दौरान अंपायर के फैसले को गलत बता दिया। वसीम जाफर ने भी फैसले को गलत बताया और माना कि उनके हिसाब से गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था।

That was bat first in my opinion. And I understand the 'conclusive evidence' part. But I think this was an instance where common sense should have prevailed. But as they say common sense is not so common. Feel for Virat Kohli. #Unlucky #INDvNZ

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 3, 2021