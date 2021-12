India vs South Africa Boxing Day Test: भारत और साउथ अफ्रीका के दिन पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। खेल प्रशंसक स्टेडियम में जाकर इस मैच को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में दोनों टीम बिना दर्शकों के खेलेगी। बता दें कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के कारण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड टिकट नहीं बेच रहा है।

तीन जनवरी से को दूसरा टेस्ट

दक्षिण अफ्रीका के लोकल मीडिया के अनुसार कोविड बैन के कारण सरकार ने दो हजार प्रशंसकों को ही प्रवेश की अनुमति दी है। ऐसे में कुछ स्पेशल लोग स्टेडियम में बैठकर मैच देख सकेंगे। फिलहाल तीन जनवरी से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के टिकटों की बिक्री रोक दी गई है।

🎟 Announcement 🎟

Please note, no announcement has been made regarding ticket sales for the upcoming Test match at the #ImperialWanderers Stadium between 🇿🇦 and 🇮🇳.

At this point, it isn’t clear if fans will be allowed. We will make further announcements in due course. pic.twitter.com/bI11Y4zh7Z

— Imperial Wanderers Stadium (@WanderersZA) December 17, 2021