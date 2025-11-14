मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs SA 1st Test: 3 महीने बाद ऋषभ पंत की दमदार वापसी, जडेजा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दांव पर

    India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स पर सीरीज का पहला टेस्ट शुरू हो गया है। यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए जरूरी है। साउथ अफ्रीका भारत से अपनी हार का सिलसिला खत्म करना चाहेगी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:35:49 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:35:49 AM (IST)
    IND vs SA 1st Test: 3 महीने बाद ऋषभ पंत की दमदार वापसी, जडेजा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दांव पर
    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज 14 नवंबर से हो गया है। पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए वे WTC 2025-27 में अपनी पोजिशन मजबूत करना चाहेंगी।

    इस बार सीरीज की सबसे बड़ी बात सिर्फ WTC की रेस या दोनों टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि ऋषभ पंत की शानदार वापसी है। पिछले तीन महीनों से टीम से बाहर रहे पंत आखिरकार फिट होकर मैदान में लौट आए हैं, और उनकी मौजूदगी ने फैंस के साथ-साथ टीम इंडिया में भी जोश भर दिया है।


    ध्रुव जुरेल को मिला मौका

    भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट पंत को विकेटकीपिंग जैसी भारी जिम्मेदारी धीरे-धीरे देना चाहता है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का यह कॉम्बिनेशन काफी दिलचस्प है।

    इस मैच में सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर भी टिकी हैं। लेकिन फैंस के भीतर सबसे ज्यादा उत्साह इसी बात का है कि पंत की बैटिंग एक बार फिर कैसी होगी। क्या वे एक और मैच-विनिंग इनिंग खेलेंगे। क्या उनकी आक्रामकता पहले जैसी ही दिखेगी।

    साउथ अफ्रीका भी पूरी तैयारी में

    दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की टीम भी पूरी ताकत से उतरी है। कागिसो रबाडा और मार्को जैनसन की घातक गेंदबाजी जोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए तैयार है। अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.