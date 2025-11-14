IND vs SA 1st Test: 3 महीने बाद ऋषभ पंत की दमदार वापसी, जडेजा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दांव पर

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज 14 नवंबर से हो गया है। पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए वे WTC 2025-27 में अपनी पोजिशन मजबूत करना चाहेंगी।

इस बार सीरीज की सबसे बड़ी बात सिर्फ WTC की रेस या दोनों टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि ऋषभ पंत की शानदार वापसी है। पिछले तीन महीनों से टीम से बाहर रहे पंत आखिरकार फिट होकर मैदान में लौट आए हैं, और उनकी मौजूदगी ने फैंस के साथ-साथ टीम इंडिया में भी जोश भर दिया है।

ध्रुव जुरेल को मिला मौका भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट पंत को विकेटकीपिंग जैसी भारी जिम्मेदारी धीरे-धीरे देना चाहता है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का यह कॉम्बिनेशन काफी दिलचस्प है। इस मैच में सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर भी टिकी हैं। लेकिन फैंस के भीतर सबसे ज्यादा उत्साह इसी बात का है कि पंत की बैटिंग एक बार फिर कैसी होगी। क्या वे एक और मैच-विनिंग इनिंग खेलेंगे। क्या उनकी आक्रामकता पहले जैसी ही दिखेगी।