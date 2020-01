गुवाहाटी। India vs Sri Lanka 1st T20I: भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच रविवार को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने दर्शकों के लिए खास गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि दर्शक स्टेडियम के भीतर क्या-क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गुवाहाटी सहित असम के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे।

केवल इन चीजों की अनुमति

पिछले महीने गुवाहाटी में CAA को लेकर खासा विरोध हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। बावजूद इसके मैच को लेकर गुवाहाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में मैच देखने जाने वाले दर्शकों के लिए कई तरह की पाबंदियां सुनिश्चित की गई है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक स्टेडियम में दर्शक अपने साथ पर्स, महिलाएं हैंडबैग, मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी ले जा सकेंगे। इसके अलावा अन्य सभी वस्तुओं को ले जाने की मनाही रहेगी। एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत हाथों में ले जाने वाले चौकों-छक्कों की कागज की तख्तियों को भी बैन किया है।

विराट संतुष्ट

हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मैच के पूर्व हुई प्रेस ब्रीफिंग में गुवाहाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। विराट ने कहा कि उन्हें शहर में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि विराट ने CAA को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया।

#WATCH Indian captain Virat Kohli on #CitizenshipAmendmentAct: I don't want to be irresponsible&speak on something that has radical opinions on both sides. I need to have total information&knowledge of what it means&what is going on, then be responsible to give my opinion on it. pic.twitter.com/Bli07MyLtq

— ANI (@ANI) January 4, 2020