All Time Worst Ever Tailenders XI: कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों दुनिया भर में क्रिकेट की गतिविधियां बंद हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल फॉक्स क्रिकेट ने पुछल्ले खराब बल्लेबाजों की ऑलटाइम इलेवन चुनी। इस इलेवन में भारत के दो क्रिकेटरों Ajit Agarkar और Jasprit Bumrah को शामिल किया गया। Ajit Agarkar को इस इलेवन में शामिल किए जाने पर भारतीय फैंस भड़क गए क्योंकि उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में एक शतक दर्ज हैं।

इस सर्वकालिक पुछल्ले खराब बल्लेबाजों की इलेवन में Ajit Agarkar को शामिल किए जाने पर भारतीय फैंस भड़क गए और उन्होंने फॉक्स क्रिकेट को ट्रोल कर दिया। Ajit Agarkar उन खास बल्लेबाजों में शामिल है जिन्होंने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में शतक लगाया है। उन्होंने साल 2002 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 109 रन बनाए थे। वे इसके अलावा इंटरनेशनल वनडे में तीन अर्द्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने साल 2002 में जमशेदपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 102 गेंदों में 95 रन बनाए थे। इसके अलावा उनके नाम पर इंटरनेशनल वनडे में भारत की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने 21 गेंदों में बनाई थी, यह कमाल उन्होंने साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। वैसे आगरकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सात पारियों में खाता भी नहीं खोल पाए थे।

इस पुछल्ले खराब बल्लेबाजों की इलेवन में न्यूजीलैंड के क्रिस मार्टिन, वेस्टइंडीज के कोर्टनी वॉल्श, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मॅक्ग्राथ, इंग्लैंड के मोंटी पानेसर, भारत के अजीत आगरकर, जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के फिल टफनेल, ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड, इंग्लैंड के डेवोन मैल्कम, जिम्बाब्वे के हैनरी ओलोंगा और पोमी म्बांग्वा शामिल है।

दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस लिस्ट में अजीत आगरकर को शामिल किए जाने पर आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखा, 'आगरकर? उनके नाम पर टेस्ट सेंचुरी है और उन्होंने 21 गेंदों में इंटरनेशनल वनडे फिफ्टी लगाई हैं।'

How do you Agarkar on the list? You dont even need detailed research to rule him out. Google, cricbuzz or just ask anyone.

भारतीय फैंस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक यूजर ने लिखा, आगरकर, क्या आपने कभी डैनी मॉरिसन का नाम सुना है? एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इस इलेवन में डैनी मॉरिसन, बिशनसिंह बेदी और भागवत चंद्रशेखर के नाम गायब हैं।' एक यूजर ने लिखा, 'आपने आगरकर का नाम इस लिस्ट में कैसे शामिल किया? आपने लिस्ट बनाने से पहले रिसर्च नहीं की, गूगल, क्रिकबज या किसी से भी पूछ लेते।' एक यूजर ने लिखा कि आपको अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी क्रिकेट देखना चाहिए। आगरकर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 29 के औसत से रन बनाए हैं और लॉर्ड्स पर टेस्ट शतक भी लगाया है।

If Agarkar's on this list because he scored 19 runs in 6 innings in Australia in 1999-2000, I'd love to remind you that Ponting scored 17 runs in 5 innings in India in 2000-2001. And lest we forget, Agarkar has made the batting honours board at Lord's more times than Ponting has.

