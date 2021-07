इंग्‍लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम गंभीर संकट की ओर बढ़ रही है। पहले विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत के कोरना पॉजिटिव आने की खबर आई थी, अब एक सपोर्ट स्टाफ दयानंद भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक रिषभ पंत के संपर्क में आने के बाद ये सपोर्ट स्‍टाफ पॉजिटिव पाया गया था। पंत के संपर्क में आने वाले सपोर्ट स्‍टाफ और तीन क्रिकेटर्स को भी एकांतवास में रखा गया है। कोचिंग विभाग से जुड़े तीन सहायक भी आइसोलेशन में चले गए गए हैं।

BCCI Medical Team identified bowling coach B Arun, W Saha & Abhimanyu Easwaran as close contacts of Garani, who was in the team hotel when he tested +ve on July 14. Four personnel to undergo 10-day isolation & will remain in their respective rooms in team hotel in London: BCCI

— ANI (@ANI) July 15, 2021