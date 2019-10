नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा जल्दी ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। एक बेटी के पिता साहा ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि उनकी पत्नी रोमी मित्रा मां बनने वाली हैं।



साहा के घर फिर से बच्चे की किलकारी गूंजने वाली हैं। साहा ने गुरुवार को अपने 35वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को यह जानकारी दी। साहा ने ट्वीट किया, 'यह बर्थडे कुछ खास है, क्योंकि हमारे परिवार में नया मेहमान आने वाला है। हम गर्व के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि हम दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। हमारे लिए दुआएं करते रहे।'



महेंद्रसिंह धोनी द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से रिद्धिमान साहा भारत के टेस्ट फॉर्मेट के पहले विकेटकीपर रहे हैं। वे चोट के कारण जनवरी 2018 में टीम से बाहर हो गए थे और उन्होंने करीब 22 महीनों बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान टीम में वापसी की। उन्हें इस सीरीज में बल्ले से कमाल दिखाने का मौका नहीं मिल पाया लेकिन उन्होंने शानदार विकेटकीपिंग से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कई हैरतअंगेज कैच लेकर यह साबित किया कि क्यों उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ विकेटकीपर्स में की जाती है।

This birthday is a bit special...we are eagerly waiting to welcome a new addition to our family. Proudly announcing that we are expecting a baby for the second time! Keep us in your prayers! 🥰 @Romimitra pic.twitter.com/ILFbUUiu5S

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) October 24, 2019