#INDvsSL: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेजबान टीम 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, रिषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरु थिरिमाने, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा, चरिथ असलंका, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), सुरंगा लकमल, लसिथ एम्बुलडेनिया, विश्व फर्नांडो, प्रवीण जयविक्रमा।

