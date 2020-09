IPL 2020: इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण मार्च से मई महीने के बीच खेला जाना था, लेकिन Covid-19 महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब 19 सितंबर से इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने जा रहा है। यह टी20 लीग 10 नवंबर तक खेली जाएगी। Covid-19 महामारी के मद्देनजर बीसीसीआई ने इस टी20 लीग के लिए बायो सिक्योर बबल तैयार किया है और इससे जुड़े लोगों के लिए SOP जारी की गई है। बायो सिक्योर बबल में प्रवेश से पहले क्वारेंटाइन अवधि, Covid-19 टेस्ट अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

प्रारंभिक मैच:

IPL 2020 की शुरुआत 19 सितंबर को गत विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के साथ होगी। फैंस को चार बार के विजेता मुंबई और तीन बार के चैंपियन चेन्नई के बीच धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद रहेगी।

तीन स्टेडियमों में होंगे मुकाबले:

आईपीएल 2020 के मुकाबले यूएई में तीन शहरों Dubai, Sharjah और Abu Dhabi में खेले जाएंगे। अभी राउंड-रॉबिन लीग के 56 मैचों का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिनमें से 24 मैच Dubai में खेले जाएंगे। Sharjah में 12 मैच होंगे, जबकि Abu Dhabi 20 मैचों की मेजबानी करेगा।

3 more days to go!

What a spectacular and breathtaking view from the stadiums in Dubai and Abu Dhabi.

United Arab Emirates looks all set to host the most awaited tournament of the year #IPL2020. The world is ready, so are we! @IPL @BCCI @SGanguly99 @ThakurArunS pic.twitter.com/L3mE65arFH

— Jay Shah (@JayShah) September 16, 2020