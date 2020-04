लंदन। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम ओमार ने दावा किया था कि टीम के इंग्लिश बल्लेबाज Jason Roy झुंझलाहट में ड्रेसिंग रूम में जाकर बल्ला तोड़ देते थे। उन्होंने PSL 2020 के दौरान इंग्लैंड से अपने साथ लाए सभी पांच बल्ले तोड़े थे। Jason Roy ने टीम मालिक के दावे का खंडन करते हुए इन आरोपों को गलत बताया।

Jason Roy का पीएसएल 2020 में प्रदर्शन अच्छा रहा था और उन्होंने 8 पारियों में 120 की स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम ओमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'जेसन रॉय आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटने के बाद झुंझलाहट में बल्ले तोड़ देते थे। उन्होंने अपने साथ इंग्लैंड से लाए सभी पांच बैट तोड़ दिए थे। इसके बाद हमने अहमद शहजाद की मदद से उन्हें रावलपिंडी में कुछ बल्ले दिलाए थे।' नदीम ने कहा, 'शेन वॉटसन के साथ पारी की शुरुआत करने वाले जेसन रॉय ठीक से शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वॉटसन की प्राथमिकता बड़े शॉट्स की रहती थी जबकि जेसन रॉय स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इसके बाद हमने इन दोनों से बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरने को कहा तो दोनों ने मना कर दिया था।' साल 2019 की विजेता क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस बार फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही थी।

That’s not correct. 3 bats broke due to the dry weather and using them in the nets too much. I only took 3 or 4 bats over with me to Pakistan.

— Jason Roy (@JasonRoy20) April 25, 2020