Kerala elephant tragedy: गर्भवती हथिनी की मौत पर खेल जगत में रोष, Virat Kohli ने कहा- कायराना हरकत बंद करो

Kerala elephant tragedy: केरल में पटाखों से भरा अनानास खाने से एक गर्भवती हथिनी की मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस घटना से पूरे भारत में रोष है। Virat Kohli, Saina Nehwal और Sunil Chhetri समेत तमाम खेल हस्तियों ने इस तरह की कायराना हरकत बंद करने की अपील के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

केरल के मल्लपुरम में कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था। इसके बाद वो कई दिनों तक दर्द से तड़पती रही और फिर उसकी मौत हो गई। एक वन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर इस हथिनी की मौत की कहानी बयान करने के बाद दुनिया को इस घटना का पता चला।

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020

Virat Kohli ने ट्वीट किया, 'केरल में जो कुछ भी हुआ वो जानकर दुखी हूं। आइए जानवरों से प्यार से पेश आए और इस तरह की कायराना हरकत को बंद करें।' विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस Anushka Sharma ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमें पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। उन्होंने इमोशनल कार्टून शेयर करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की।

She was a harmless, pregnant Elephant. That makes the people who did what they did, monsters and I hope so hard that they pay a price. We keep failing nature over and over again. Remind me how we’re the more evolved species? — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) June 3, 2020

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने लिखा, 'एक गर्भवती हथिनी, उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं था। जिसने भी इसे किया है वो उसे दानव बनाता है और उम्मीद करता हूं कि उसे इससे ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़े। हम बार बार लगातार प्रकृति को नीचे गिरा रहे हैं।'

Heartbroken, speechless, angry & shocked to read the news about the pregnant elephant in Kerala. How can anyone be so cruel. Hope the guilty are punished severely. pic.twitter.com/YKFCrrKPwZ — Rishabh Pant (@RishabhPant17) June 3, 2020

भारतीय विकेटकीपर रिषभ पंत ने लिखा, 'केरल में गर्भवती हथिनी की मौत की घटना की खबर से दिल टूट गया। क्रोधित हूं कि आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।'

So sad to know this 😢 https://t.co/nlfcNTqw5w — Saina Nehwal (@NSaina) June 3, 2020

स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लिखा, 'यह जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ।'

भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने लिखा, 'एक गर्भवती हथिनी को अनानास खिलाना वो भी पटाखें भरकर। सिर्फ दानव ही यह कर सकता है। इस तरह से काम को रोकने के लिए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।'

