नई दिल्ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज Matthew Hayden ने अपने करियर के बीच में Mongoose Bat को उपयोग कर सुर्खियां बटोरी थी। Matthew Hayden ने IPL 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते समय भी इस खास बल्ले का उपयोग किया था। MS Dhoni इस Mongoose Bat के उपयोग के खिलाफ थे और उन्होंने इसका उपयोग नहीं करने के लिए Matthew Hayden को एक ऑफर भी दिया था।

Matthew Hayden ने चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के साथ इंस्टाग्राम लाइव में उस वाकये का खुलासा किया। मैथ्यू हेडन ने बताया कि कप्तान MS Dhoni ने मुझसे कहा था- Mongoose bat के उपयोग के बदले तुम मुझसे जीवन में जो कुछ भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बल्ले का उपयोग मत करना।' हेडन ने कहा, 'मैं इस बैट का पिछले एक डेढ़ साल से अभ्यास के दौरान उपयोग कर रहा हूं। गेंद जब इसके बीच में पड़ती है तो वो 20 मीटर ज्यादा आगे जाती है। मैं आपकी फ्रेंचाइजी टीम को जोखिम में नहीं डालूंगा और मेरा प्रदर्शन खराब नहीं होगा। मैंने इस बल्ले को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया है, मैं इसका उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।'

