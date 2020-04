कराची। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए फंड एकत्रित करने के लिए भारत-पाकिस्तान वनडे सीरीज आयोजित करने के पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज Shoaib Akhtar के प्रस्ताव को महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने खारिज कर दिया था। अब Shoaib Akhtar ने सोशल मीडिया पर Sunil Gavaskar के इस कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है।

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर Shoaib Akhtar ने कोरोना वायरस पीड़ितों की मदद के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। उनके अनुसार इस सीरीज से प्राप्त राशि दोनों देशों के बीच बराबर बांटी जानी चाहिए। उनका मानना था कि इस सीरीज के आयोजन से दोनों देशों के संबंधों में भी सुधार हो सकता है।

Shoaib Akhtar के इस प्रस्ताव को भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिलदेव और ऑलराउंडर मदनलाल पहले ही नकार चुके थे। अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया था कि लाहौर में बर्फबारी हो सकती है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं है। सुनील गावस्कर ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा के यूट्यूब चैनल पर कहा- 'भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज की तुलना में तो लाहौर में बर्फ गिरने की संभावना ज्यादा है। ये दोनों टीमें आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप में तो एक-दूसरे के खिलाफ खेलते रहेंगे लेकिन इसकी बीच द्विपक्षीय सीरीज की कोई संभावना नहीं है।'

Well Sunny bhai, we did have a snowfall in Lahore last year :)

So nothing is impossible. pic.twitter.com/CwbEGBc45N

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 14, 2020