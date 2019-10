मल्टीमीडिया डेस्क। On This Day: भारत को पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव के लिए 16 अक्टूबर के दिन का खास महत्व है क्योंकि उन्होंने इसी दिन टेस्ट डेब्यू किया था। 16 अक्टूबर 1978 को फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 19 साल के कपिल ने टेस्ट डेब्यू किया था, वे इस मैच में प्रभावित नहीं कर पाए थे लेकिन आगे चलकर वे दुनिया के महान ऑलराउंडर बने। कपिल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अभी भी कायम है।

कपिल के लिए डेब्यू टेस्ट निराशाजनक रहा था। वे इस मैच में 96 रन देकर 1 विकेट ले पाए और मात्र 8 रनों का योगदान दे पाए थे। उन्होंने टेस्ट करियर में 131 मैचों में 31.05 की औसत से 5248 रन बनाए। उन्होंने 29.64 की औसत से 434 विकेट लिए, जो उस समय सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था और जिसे कोर्टनी वॉल्श ने तोड़ा था। अपने साढे 15 साल के टेस्ट करियर में कपिल सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने से चूके थे। कपिल टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन बनाने और 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी है, कोई दूसरा खिलाड़ी इस समूह में शामिल नहीं हो पाया है। कपिल की गिनती इयान बॉथम, रिचर्ड हैडली और इमरान खान के साथ उस वक्त के महान ऑलराउंडरों में होती थी।

#OnThisDay in 1978, one of the greatest all-rounders of all time made his Test debut.

He went on to have a glorious career, finishing with 5,248 runs and 434 wickets.

What's your favourite Kapil Dev moment? pic.twitter.com/scWoCuAjU7

— ICC (@ICC) October 16, 2019