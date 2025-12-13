स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। 20 टीमों के बीच होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर नाराज नजर आ रहा है। वजह है आईसीसी द्वारा जारी किए गए प्रचार पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान की गैरमौजूदगी।

टी20 विश्व कप 2026 का शेड्यूल तय आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा। क्रिकेट फैंस को पहले ही दिन तीन रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस बार विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी।

पोस्टर पर पाक के कप्तान की तस्वीर गायब विश्व कप से पहले जारी किए गए टिकट बिक्री के प्रचार पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर शामिल नहीं की गई है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने कड़ा ऐतराज जताया है। The tickets for the #T20WorldCup 2026 in India and Sri Lanka, beginning 7 February, are live 🎟️🤩 More on how to book yours ⬇️https://t.co/OWVz06Rqla — ICC (@ICC) December 13, 2025 पोस्टर में सिर्फ पांच कप्तानों को मिली जगह आईसीसी के प्रचार पोस्टर में केवल पांच देशों के कप्तानों को जगह दी गई है। इनमें भारत के सूर्यकुमार यादव, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्कराम, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के दासुन शनाका और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक शामिल हैं। पोस्टर के बीचों-बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की तस्वीर लगी है, जबकि अन्य चार कप्तान उनके आसपास नजर आ रहे हैं।