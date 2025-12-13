मेरी खबरें
    T20 World Cup 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। 20 टीमों के बीच होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर नाराज नजर आ रहा है। वजह है आईसीसी द्वारा जारी किए गए प्रचार पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान की गैरमौजूदगी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 08:17:42 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 08:17:42 PM (IST)
    पाकिस्तान की गजब बेइज्‍जती... T20 World Cup के पोस्टर से पाक कप्तान गायब, ICC से PCB ने जताया कड़ा ऐतराज
    T20 World Cup के पोस्टर से पाक कप्तान गायब।

    1. 7 फरवरी से होगा विश्‍व कप का आगाज
    2. 20 टीमों के बीच होगी ट्रॉफी की जंग
    3. 8 मार्च को खेला जाएगा फाइनल मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। 20 टीमों के बीच होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर नाराज नजर आ रहा है। वजह है आईसीसी द्वारा जारी किए गए प्रचार पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान की गैरमौजूदगी।

    टी20 विश्व कप 2026 का शेड्यूल तय

    आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा। क्रिकेट फैंस को पहले ही दिन तीन रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस बार विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी।


    पोस्टर पर पाक के कप्तान की तस्वीर गायब

    विश्व कप से पहले जारी किए गए टिकट बिक्री के प्रचार पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर शामिल नहीं की गई है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने कड़ा ऐतराज जताया है।

    पोस्टर में सिर्फ पांच कप्तानों को मिली जगह

    आईसीसी के प्रचार पोस्टर में केवल पांच देशों के कप्तानों को जगह दी गई है। इनमें भारत के सूर्यकुमार यादव, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्कराम, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के दासुन शनाका और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक शामिल हैं। पोस्टर के बीचों-बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की तस्वीर लगी है, जबकि अन्य चार कप्तान उनके आसपास नजर आ रहे हैं।

    PCB ने ICC से जताई नाराजगी

    पीसीबी के सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड ने इस मुद्दे को सीधे आईसीसी के सामने उठाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसे बड़े क्रिकेटिंग देश के कप्तान को वैश्विक टूर्नामेंट के प्रचार से बाहर रखना उचित नहीं है। पीसीबी का मानना है कि ऐसे आयोजनों में सभी प्रमुख टीमों के नेतृत्व को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

    पहले भी हो चुका है ऐसा मामला

    यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। पीसीबी के एक सूत्र ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि एशिया कप के दौरान भी प्रसारकों ने बिना पाकिस्तान के कप्तान के प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। बाद में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के हस्तक्षेप के बाद उस गलती को सुधारा गया था।

    अब ICC के जवाब का इंतजार

    फिलहाल पीसीबी इस पूरे मामले पर आईसीसी के जवाब और रुख का इंतजार कर रहा है। देखना होगा कि क्या आईसीसी इस बार भी प्रचार सामग्री में बदलाव करता है या यह विवाद और तूल पकड़ता है।

