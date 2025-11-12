PAK vs SL 1st ODI: श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की रोमांचक जीत, 36 साल बाद पाक टीम को मिली ऐसी जीत
रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान ने रोमांचक जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 12:08:13 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 12:08:52 PM (IST)
पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया।
HighLights
- सीरीज के पहले मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज की
- पाकिस्तान ने श्रीलंका की टीम को 6 रन से हराया
- सलमान आगा चमके, नाबाद 105 रन की पारी खेली।
स्पोर्ट्स डेस्कः रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान ने रोमांचक जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 299 रन बनाए।
टीम की ओर से सलमान आगा चमके, जिन्होंने 87 गेंदों पर नाबाद 105 रन की पारी खेली। उनके अलावा हुसैन तलत ने 62 और मोहम्मद नवाज ने नाबाद 36 रन जोड़े। श्रीलंका की तरफ से असीथा फर्नांडो को 2 विकेट और दुश्मन्था चमीरा को 1 सफलता मिली।
जीत के करीब पहुंचकर चूकी टीम
300 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने सही समय पर वापसी की। ओपनर पथुम निसांका (29) और कामिल मिशारा (38) ने कुछ हद तक नींव रखी, मगर दोनों को हारिस रऊफ ने पवेलियन भेज दिया। विकेटकीपर कुशाल मेंडिस खाता खोले बिना आउट हुए।
कप्तान चरिथ असलंका (32) और सदीरा समरविक्रम (39) ने साझेदारी की, जबकि वानिंदु हसरंगा ने अंत तक संघर्ष करते हुए 59 रन बनाए। हालांकि टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 293 रन ही बना सकी।
हारिस रऊफ सबसे सफल गेंदबाज रहे
पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 4 विकेट झटके। नसीम शाह और फहीम अशरफ को 2-2, जबकि मोहम्मद नवाज को 1 विकेट मिला।
36 साल बाद ऐसी जीत
यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक रही। 6 रन के अंतर से मिली यह जीत वनडे में उनका संयुक्त रूप से सबसे कम अंतर से दर्ज की गई जीत है। इससे पहले 1989 में पाकिस्तान ने लखनऊ में ऐसी जीत हासिल की थी।