फैसलाबाद (एजेंसियां)। श्रीलंका के हाथों टी20 सीरीज में मिली 3-0 की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की उथलपुथल और नाराजगी सामने आ रही है। इस हार के बाद टीम के कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिस्बाह उल हक को हटाने की मांग हो रही है। सरफराज के खिलाफ सार्वजनिक रुप से गुस्सा जाहिर हो रहा है और अब सरफराज को प्रत्यक्ष रुप से भी गुस्सा झेलना पड़ रहा है।

दरअसल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद अब सरफराज पाकिस्तान की घरेलू टी20 टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक पत्रकार वार्ता में जब सरफराज शामिल हुए तो उनसे एक पत्रकार ने ऐसा सवाल कर दिया कि सरफराज शर्मसार हो गए और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मामला इतना बढ़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पत्रकार को बैन कर दिया।

बता दें कि पाकिस्तान के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में सरफराज सिंध की टीम से खेल रहे हैं। वे बतौर कप्तान नहीं बल्दिकि विकेटकीपर बल्लेबाज सिंध टीम में खेल रहे हैं। पोस्ट मैच पत्रकार वार्ता में शामिल हुए सरफराज अहमद को शर्मसार होना पड़ा। यहां एक पत्रकार ने सरफराज से सवाल पूछा - श्रीलंका के खिलाफ आपकी हार ने पूरे पाकिस्तान को गम में डूबो दिया है। इतने खराब प्रदर्शन के बाद भविष्य में पैसा खर्च कर आपके मैच देखने कौन आएगा। पत्रकार का सवाल सुनकर पहले तो सरफराज मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। बाद में वे मुंह पर हाथ रखकर पत्रकार को देखते रहे।

"You've disappointed the cricket fans so much that they've started cursing you. Who will come to see you play in the #NationalT20Cup?" - a journalist to Pak's Captain Sarfraz Ahmed

Irrespective of his form, this was very unprofessional.

[I do not own the rights to this video.] pic.twitter.com/5wzoRPY89r

