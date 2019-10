इस्लामाबाद (एजेंसियां)। पाकिस्तान में क्या हालात हैं, इसकी हकीकत बताने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो है क्रिकेटर फजल सुभान का। 31 वर्षीय फजल इस वीडियो में किराए का लोडिंग वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट और वहां के क्रिकेटरों के मजबूर हालात बयां कर रहे हैं।

पाकिस्तान के लिए अंडर19 और ए साइड क्रिकेट खेलने वाले फजल आज बदहाली की जीवन जीने को मजबूर हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद वे भाड़े की सुजुकी चला रहे हैं। इतना नहीं इस वीडियो में फजल से बातचीत भी की गई है जो अपनी बदहाल परिस्थिति का दुखड़ा भी रो रहे हैं। दरअसल फजल का ये वीडियो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने वायरल किया। फिर इस वीडियो को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हाफीज ने भी आगे बढ़ाया।

मोहम्मद हफीज ने इसे रिट्वीट करते हुए फजल की स्थिति पर न केवल दुख जताया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा- बहुत दुख की बात है। उनकी तरह कई और खिलाड़ी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। नए सिस्टम से सिर्फ 200 खिलाड़ियों की ही देखभाल हो सकती है। इस नए मॉडल के कारण हजारों खिलाड़ी और मैनेजमेंट स्टाफ अब बेरोजगार हैं। मैं नहीं जानता कि क्रिकेटरों की इस बेरोजगारी की स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा। दरअसल क्रिकेटर की ये स्थिति इसलिए चर्चाओं में आ गई है क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदरुनी हालातों का तो पता चल ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी सवाल उठ रहे हैं जो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं।

हाफीज ने इसके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमकर फटकार तो लगाई ही साथ ही उस नए मॉडल पर भी सवाल खड़े किए जिसमें देश में क्रिकेट को बदलने की बात कही गई है।

So sad Really , Like him & Many others r suffering, New system wil look after 200 players but 1000s of crickters & management staff r Unemployed bcos of this new model , I dont know who wil take the responsibility of this unemployment of cricket fraternity, 🤲🏼 for all the victims https://t.co/SaQfAKVFU2

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) October 12, 2019