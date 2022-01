Republic Day Celebrations : देश के 73वां गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समस्त देशवासियों को तो बधाई दी ही, कुछ ऐसे लोगों को भी बधाई दी, जो रहते तो विदेशों में हैं, लेकिन भारत उनके दिल में बसता है। पीएम मोदी ने दो विदेशी क्रिकेटरों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मैसेज भेजा और भारत से उनके प्रगाड़ संबंधों की तारीफ की। पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल (Chris Gayle) और साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स को इस तरह का पर्सनल मैसेज भेजा। पीएम मोदी के इस व्यवहार से दोनों क्रिकेटर काफी खुश हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। क्रिस गेल ने पीएम मोदी से मिले खत की जानकारी देते हुए लिखा, ‘मैं भारत को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई देता हूं। आज सुबह उठा तो मुझे पीएम मोदी का निजी मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने मेरे और भारतीय लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया। यूनिवर्स बॉस की ओर से बधाई और प्यार।’

I would like to congratulate India on their 73rd Republic Day. I woke up to a personal message from Prime Minister Modi @narendramodi reaffirming my close personal ties with him and to the people of India. Congratulations from the Universe Boss and nuff love 🇮🇳🇯🇲❤️🙏🏿

वहीं, जॉन्टी रोड्स ने भी पीएम मोदी की ओर से मिली चिट्ठी को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया। जॉन्टी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा, ‘आपके शब्दों के लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। जब भी मैं भारत आया हूं बहुत कुछ सीखा हूं। मेरा पूरा परिवार भारत के साथ गणतंत्र मना रहा है। भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संविधान के महत्व का सम्मान करता हूं #जय हिंद’

Thank you @narendramodi ji for the very kind words. I have indeed grown so much as an individual on every visit to India. My whole family celebrates #RepublicDay with all of India, honouring the importance of a #Constitution that protects the rights of the Indian people #JaiHind pic.twitter.com/olovZ8Pgvn

— Jonty Rhodes (@JontyRhodes8) January 26, 2022