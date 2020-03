देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बरकरार है। इस बीच बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक सभी बड़ी हस्तियां इससे बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जनवरी को देश में एक साथ जनता कर्फ्यू लगाने का कह चुके हैं। अब पीएम मोदी ने 2002 में भारत की इंग्लैंड पर हुई धमाकेदार जीत का जिक्र कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए Yuvraj Singh और Mohammad Kaif जैसी पार्टनरशिप की जरूरत है, जिससे इस संकटकाल से देशवासी उबर सकें।

मोहम्मद कैफ ने किया था यह ट्वीट

प्रधानमंत्री द्वारा देश में 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू करने की अपील की है। इस पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट किया था। कैफ ने लिखा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया है। - #जनता कर्फ्यू आने वाली चुनौतियों के प्रति तैयार होने के लिए हैं। - आवश्यक सामग्री की सप्लाई के लिए पैनिक फैलाने से बचें। यह वक्त है हमें अपने प्रियजनों और भारतवासियों के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का।'

An important message from PM @narendramodi ji to the nation to fight against #CoronaVirus.

- #JantaCurfew to prepare us for upcoming challenges

- Avoid panic while buying essential supplies

It’s time we take responsibility for the well-being of our loved ones and fellow Indians

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 19, 2020