मुंबई। Ravi Shastri shares photo with Shahrukh Khan: यह सिर्फ साल 2019 का ही नहीं, इस दशक का अंतिम दिन है और खेल हस्तियां नए साल 2020 का स्वागत करने व्यस्त है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान के साथ फोटो पोस्ट किया।

शास्त्री ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट किया जिसमें वे शाहरुख खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और उद्योगपति गौतम सिंघानिया के साथ नजर आ रहे हैं। शाहरुख की उपस्थिति के चलते यह फोटो देखते ही देखते वायरल हो गया।

शास्त्री ने इसका कैप्शन दिया, 'अलीबाग स्वर्ग है। अपने जमाने के ब्रिलियंट लोगों के साथ बात कर अच्छा लगा।' शास्त्री सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और समय-समय पर पोस्ट करते रहते हैं। शास्त्री ने एक अन्य ट्वीट में भारतीय टीम के चार फोटोज का कोलाज शेयर किया। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, हैप्पी न्यू ईयर। खिलाड़ियों हमारे लिए साल 2019 बेहद शानदार रहा। अब नई चुनौतियों के लिए तैयार हो जाइए। एन्जॉय कीजिए। 2020 विजन के साथ मिलते हैं।

Alibag is heaven. Great conversations with some brilliant minds of our times - @iamsrk , @TandonRaveena and @SinghaniaGautam #Blessed #FriendsLikeFamily 🙏 pic.twitter.com/H1jaz3cOcU

भारत को नए साल में श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलना है। यह सीरीज 5 जनवरी से मुंबई में शुरू होगी। इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से तीन इंटरनेशनल वनडे मैचों की सीरीज खेलना है।

Happy New Year! Guys, you have had an outstanding year in 2019 and now get ready to attack the fresh challenges ahead. Enjoy the rest. See you with 2020 vision 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/lwNGj0bj6O

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 31, 2019