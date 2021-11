इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Banglore) का नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है। ट्वीटर पर शेयर होने के साथ ही इस वीडियो ने धूम मचा दी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और तेजी से वायरल हो रहा है। आरसीबी ने खिलाड़ियों और अपने सहयोगी स्टाफ को धन्यवाद देने के लिए इस म्यूजिक वीडियो का निर्माण किया है, जिसका थीम है - ‘Never Give Up. Don’t Back Down. Keep Hustling.’ इस वीडियो में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, देवदत्त पडिक्कल और एबी डिविलियर्स जैसे तमाम खिलाड़ी मस्ती करते, खेलते-कूदते और मजे से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि इन खिलाड़ियों को युजवेन्द्र चहल की पत्नी धनश्री ने अपने इशारों पर नचाया है। यानी इस म्यूजिक वीडियो में क्रिकेटर्स के डांस की कोरियोग्राफी धनश्री वर्मा ने की है। तमाम क्रिकेटप्रेमियों को ये म्यूजिक वीडियो बेहद पसंद आ रहा है।

Never Give Up. Don’t Back Down. Keep Hustling!

Celebrating togetherness & the #PlayBold spirit of Royal Challengers Bangalore. Special thanks to all our players who give their 100% every time they wear the RCB colours.#WeAreChallengers #MusicVideo #RCBHookStepChallenge pic.twitter.com/Y8tfH3y8Qz

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 23, 2021