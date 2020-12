Parthiv Patel Joins Mumbai Indians: पूर्व इंटरनेशनल क्रिेकेटर पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने बुधवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था। पार्थिव इसके एक दिन बाद ही गुरुवार को आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से जुड़ गए। वे अब इस टीम के लिए टैलेंट स्काउट (नई प्रतिभाओं को खोजने वाला) की भूमिका में नजर आएंगे।

पार्थिव पटेल 2015 से 2017 तक इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 40 मैचों में 911 रन बनाए थे, जिनमें 5 अर्द्धशतक शामिल हैं। पार्थिव ने आईपीएल में कुल 139 मैचों में 22.60 की औसत से 2848 रन बनाए थे, जिसमें 13 फिफ्टी शामिल हैं। मुंबई इंडियंस ने जब साल 2015 और 2017 में आईपीएल खिताब हासिल किए थे तब पार्थिव उस टीम का हिस्सा थे।

🗣 “@parthiv9 understands our ideology, the DNA of #MumbaiIndians and what we are trying to create at MI. We welcome him to our #OneFamily.” - Akash Ambani

— Mumbai Indians (@mipaltan) December 10, 2020