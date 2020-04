मुंबई। Samaira imitates Jasprit Bumrah action: कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेटर इन दिनों घरों पर परिजनों के साथ समय बिता रहे हैं। इसके चलते अधिकांश क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने Rohit Sharma और Jaspirt Bumrah के बीच वीडियो चैट का क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो में Rohit Sharma की एक साल की बेटी समायरा Jasprit Bumrah के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करते हुए नजर आ रही हैं।

मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर Rohit Sharma और Jasprit Bumrah के चैट का वीडियो शेयर किया जिसमें रितिकी की गोद में बैठी समायरा ने जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी एक्शन करके दिखाया। रोहित शर्मा ने बताया कि जसप्रीत बुमराह पहले क्रिकेटर हैं जिनके एक्शन को समायरा ने दोहराया है। इस पर बुमराह ने कहा कि उसकी च्वॉइस अच्छी है और अच्छा बॉलर सिलेक्ट किया हैं उसने।

इसके बाद बुमराह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें जसप्रीत बुमराह के स्लिंग आर्म एक्शन को समायरा कॉपी करती हुई नजर आती हैं। बुमराह ने इसका कैप्शन दिया, मुझे लगता है कि वह मुझसे बेहतर करती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो मेरी जितनी फैन हैं मैं उसकी तुलना में उसका बड़ा फैन हूं।

I think she does it better than me @ImRo45 @ritssajdeh!I can safely say I am a bigger fan of hers than she is of me. 😇 pic.twitter.com/rHP5g52e20

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) April 3, 2020