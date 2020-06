Twitter पर ट्रेंड होने लगे Rohit Sharma, जानिए इसकी वजह

13 Years Of Rohit Sharma: कोरोना वायरस की वजह से भले ही भारतीय क्रिकेटर तीन महीनों से मैदान से दूर हैं, लेकिन वे सुर्खियों में बने रहते हैं। ओपनर Rohit Sharma अचानक सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। वास्तव में मंगलवार 23 जून को Rohit Sharma को इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 साल पूरे हो गए, इसी के चलते फैंस ने हिटमैन को बधाई देने का सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते #13YearsOfHitman ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा।

Rohit Sharma ने 23 जून 2007 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के जरिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में Rohit Sharma ने डेब्यू किया था लेकिन उन्हें पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया था। भारत ने बारिश से बाधित इस मैच में आयरलैंड को डकवर्थ-लुईस पद्धति से 9 विकेट से हराया था।

Most T20I centuries Most T20I Sixes Highest Score by an Indian in T20I Highest score by an Indian captain in T20I Most number of centuries by an Indian captain Highest win %age in T20I by an Indian Joint fastest T20I century#13YearsOfHITMAN @ImRo45 pic.twitter.com/pTlbJe8fRV — Sandeep Rathee (@Sandeeprathi100) June 23, 2020

इंटरनेशनल वनडे में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी:

रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, लेकिन सीमित ओवरों के फॉर्मेट में तो उन्होंने दुनिया में खास पहचान बनाई है। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले वे दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। दुनिया का दूसरा कोई भी बल्लेबाज इंटरनेशनल वनडे में एक से ज्यादा दोहरे शतक नहीं लगा पाया है। इंटरनेशनल वनडे में सबसे बड़ी पारी (264 रन) खेलने का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम पर ही दर्ज हैं।

इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में चार शतक:

Rohit Sharma इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में चार शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज है। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर पाया है। रोहित ने अपने नेतृत्व में आईपीएल में मुंबई इंडियंस को चार बार खिताब दिलाए हैं।

Rohit Sharma's ODI Average Since 2013; 2013 ~ 52.00 2014 ~ 52.55 2015 ~ 50.94 2016 ~ 62.67 2017 ~ 71.83 2018 ~ 73.57 2019 ~ 57.31 2020 ~ 57.00 HITMAN : Only Player Who Has 50+ Plus Average in ODIs for 8 Consecutive Years. GOAT @ImRo45 _/\_#13YearsOfHITMAN pic.twitter.com/QCTe4NZCz4 — Manohar (@This_iz_Manohar) June 23, 2020

एक वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पांच शतक:

Rohit Sharma के नाम एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पांच शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में इस करिश्मे को अंजाम दिया था। रोहित ने इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़े थे।

Rohit Sharma has scored an ODI century against Australia at FOUR different venues in Australia. (MCG, WACA, Gabba, SCG) No other player has scored ODI 100s at more than two venues in Australia against Australia.#13YearsOfHITMAN pic.twitter.com/nupMlwLdEz — 🅰 ຣ ꫝ 山 i Ҝ Ҝ 🇮🇳 (@ImAsh045) June 23, 2020

रोहित का इंटरनेशनल करियर:

रोहित अभी तक 32 टेस्ट, 224 वनडे और 108 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके नाम टेस्ट मैचों मं 2141 रन, वनडे में 9115 रन और टी20 में 2773 रन दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 46.54, वनडे में 49.27 और टी20 मैचों में 32.62 की औसत से ये रन बनाए हैं। वे टेस्ट मैचों में 6, वनडे में 29 और टी20 मैचों में 4 शतक लगा चुके हैं।

फैंस ने इस तरह दी बधाई:

फैंस ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स को उजागर करते हुए उन्हें बधाई दी। एक फैन ने उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में चार अलग-अलग मैदानों पर लगाए वनडे शतकों को याद किया। एक फैन ने बताया कि रोहित शर्मा किसी वनडे सीरीज/टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

