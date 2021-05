पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ‘अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस’ के मौके पर देश के नर्सिंग स्टाफ की तारीफ करते हुए उनका आभार जताया और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खासतौर पर कोरोना महामारी के दौर में उनकी सेवा-भावना की प्रशंसा की और उनकी अहमियत बताई। तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ ये चुपचाप मानवता की सेवा कर रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और वे चिंतित होते हैं। इस महामारी में हमने हर बार से अधिक उनकी अहमियत को समझा। आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए आभारी हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं।

Silently serving humanity forever. Sleepless nights, care and concern flow non stop for us when we aren’t well.

The pandemic has made us recognise their value more than ever before.

Grateful for everything you do for us.

Happy #InternationalNursesDay 🙏🏼👨‍⚕️👩‍⚕️ pic.twitter.com/F53wIvp4uh

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 12, 2021