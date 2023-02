Sachin Tendulkar Birthday: क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर इस साल 24 अप्रैल को अपना 50वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन उनके लिए एक 'विशेष उपहार' लेकर आ रहा है। एमसीए मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक अनोखे तरीके से तेंदुलकर की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करेगा। तेंदुलकर के एमसीए अधिकारियों के साथ स्टेडियम के अंदर दो-तीन स्थलों का पता लगाने के लिए आज वानखेड़े जाने की संभावना है जहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। वानखेड़े में सचिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नवंबर 2013 में भारत के लिए अपना अंतिम खेल खेला था। एमसीए के अध्यक्ष अमोल काले ने टीओआई को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि "इस साल के अंत में भारत में एकदिवसीय विश्व कप के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।"

एमसीजी में शेन वार्न की प्रतिमा के समान

काले ने बताया कि हर मुंबईकर, बल्कि दुनिया क्रिकेट में सचिन के योगदान के बारे में जानती है। वे क्रिकेट बिरादरी का गौरव और भारत रत्न भी हैं। उनके काम की सराहना के एक छोटे से टोकन के रूप में, और उनके 50 वें जन्मदिन पर एक विशेष उपहार के रूप में एमसीए हम वानखेड़े स्टेडियम के परिसर में एक आदमकद प्रतिमा लगाएंगे। यह एमसीजी में शेन वार्न की प्रतिमा के समान ही है। हमने कुछ हफ़्ते पहले उनसे संपर्क किया था। कुछ दिन पहले हमें अपनी सहमति दे दी। इसलिए अब हम जल्द ही तय करेंगे कि प्रतिमा कहां रखी जाए। साथ ही हम तय करेंगे कि इसका अनावरण कब करना है। हम इसे एकदिवसीय विश्व कप के दौरान करने की योजना बना रहे हैं, ताकि पूरे क्रिकेट बिरादरी इसके अनावरण के दौरान मौजूद रहे।

तेंदुलकर के नाम पर पहले से स्टैंड

वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर के नाम पर पहले से ही एक स्टैंड है। 2021 में MCA ने महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को एक विशेष बॉक्स और भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर को एक स्टैंड के साथ सम्मानित करने का फैसला किया था। एक क्रिकेटर का एकमात्र अन्य उदाहरण जिसकी आदमकद प्रतिमा देश के एक स्टेडियम के अंदर स्थापित की गई है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सीके नायडू की प्रतिमा है। कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की तरह, तेंदुलकर की लंदन में मैडम तुसाद में खुद की मोम की प्रतिमा है।

#WATCH | On his life-size statue being erected inside Wankhede stadium,Sachin Tendulkar says, "...My career started from this ground. My life's biggest cricketing moment was in 2011 when we won World Cup, last game I played in 2013.All big moments, most of them, happened here..." pic.twitter.com/lRF90cXG9z

— ANI (@ANI) February 28, 2023